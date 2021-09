Bimba morsa da una vipera a Polistena, richiesto encomio per gli Agenti della Polizia Stradale

26 Settembre 2021 15:45

Bimba morsa da una vipera a Polistena: al momento l’encomio è al vaglio del Ministero in attesa di convalida

Nel mese di Giugno scorso in provincia di Reggio Calabria, una bimba calabrese è stata morsa da una vipera e rischiava di morire per l’assenza sul territorio di un farmaco antiveleno. Provvidenziale l’intervento della Polizia Stradale del Commissariato di Polistena che ha effettuato una vera e propria staffetta salvavita con Matera portando il siero antiveleno nel più breve tempo possibile all’Ospedale di Polistena dove la piccola era ricoverata.

La storia ha fatto il giro d’Europa commuovendo l’intera comunità. Adesso il personale della stradale di Reggio Calabria, e in particolare quello del distaccamento di Siderno, ha segnalato i protagonisti di questo eroico gesto al dipartimento di Roma affinchè potesse valutare un encomio come riconoscimento che al momento è al vaglio del Ministero in attesa di convalida.