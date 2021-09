Berlusconi compie 85 anni: telefonata di auguri anche dal presidente Putin

29 Settembre 2021 12:33

Vladimir Putin chiama l’amico Silvio Berlusconi per augurargli buon compleanno. Lo ha annunciato il Cremlino, sull’agenda odierna è presente una telefonata del presidente russo all’ex presidente del Consiglio italiano in occasione dell’ottantacinquesimo compleanno. “Il presidente fa gli auguri a Silvio Berlusconi per i suoi 85 anni. Il presidente ha in programma di farlo”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov illustrando gli impegni odierni del capo dello Stato russo.