“Benvenuti in Economy Class”, il nuovo libro di Giovanni Arena: il tiktoker calabrese svela i segreti dei viaggi low cost

8 Settembre 2021 18:09

“Benvenuti in Economy Class”, il nuovo libro di Giovanni Arena in uscita dal prossimo 21 settembre: il tiktoker calabrese svela segreti, consigli e itinerari dei viaggi low cost in giro per il mondo

Viaggiare in tutto il mondo, a poco prezzo e con qualità. Può sembrare difficile, ma se si hanno le giuste dritte la vacanza può smettere di essere un salasso per il proprio portafoglio e diventare solo un relax… low cost. Basta affidarsi a chi ne ha fatto non solo uno stile di vita, ma anche un mestiere. Stiamo parlando di Giovanni Arena, giovane star di TikTok originario di Vibo Valentia che ha sempre voluto viaggiare in giro per il mondo, pur avendo a disposizione un budget molto ristretto. Per questo si è rimboccato le maniche diventando un vero e proprio esperto di vacanze low cost al punto da sfiorare il milione di follower su TikTok grazie alle sue video guide in cui si possono scoprire non solo incredibili “viaggi a 9.99 €“, ma anche le bellezze di tutto il mondo con un occhio di riguardo per l’Italia, venendo a conoscenza di piccole perle nascoste che nemmeno i residenti stessi di città e paesi italiani conoscono.

“Benvenuti in Economy Class”, viaggiare low cost diventa uno stile di vita

Giovanni Arena ha cominciato a fare il travel creator low cost per un motivo semplice: aveva pochi soldi e tanta voglia di viaggiare. Con il tempo ha sviluppato competenza ed esperienza per viaggiare con qualità ma a basso costo. Perché il viaggio low-cost non è solo l’aereo pieno in cui non entra uno spillo, il sedile scomodo o il bagaglio tra le gambe. Cioè, è anche questo. Ma ne vale la pena se quell’aereo ti porta a vedere l’aurora boreale o l’alba in mezzo a un deserto. Per questo Arena ha scritto una guida interattiva 3.0. per raccontare i suoi viaggi, farvi viaggiare con lui e darvi qualche consiglio per farlo da soli. Ogni capitolo racconta una storia, un’esperienza diversa. Con itinerari, suggerimenti e indicazioni. Perché sapere le cose (dove andare, cosa fare) non toglie niente, anzi aggiunge valore. Al resto ci pensa il viaggio in sé. Che è la cosa più bella che possiamo fare. Uscire dalla “normalità”. Vivere il mondo in tutti i suoi colori.

Chi è Giovanni Arena? Il tiktoker calabrese dei viaggi low cost

Giovanni Arena è nato a Vibo Valentia il 21 ottobre 1995, ma è cresciuto in un piccolo paese vicino a Tropea. Ha frequentato il liceo scientifico, e successivamente si è trasferito a Milano dove si è specializzato in Psicologia del Marketing all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Negli ultimi anni ha trasformato in lavoro la sua più grande passione: viaggiare. Infatti grazie ai video che pubblica nei suoi canali social Giovanni è diventato uno dei travel creator più amati e seguiti d’Italia grazie ai suoi preziosissimi consigli su come viaggiare in modo economico, su cosa portare con se in valigia e sui posti magici e nascosti da visitare in tutto il mondo.