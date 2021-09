Bce: Lagarde, ‘entro fine anno torneremo a livelli pre-pandemia’

1 Settembre 2021 15:51

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – “Stiamo emergendo da questa pandemia con economie che si sono stabilizzate, e in un certo senso poche grandi problematiche importanti”. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in un’intervista a Time, condotta da Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum. “Se si considerano i livelli di disoccupazione nelle economie avanzate – osserva – non si vedono grandi danni a causa della pandemia mentre guardando al livello del Pil, torneremo al livello pre-pandemia entro la fine dell’anno”.

La Lagarde riconosce come, a livello globale, “abbiamo imparato dagli errori del passato” e in particolare sul fatto che “serviva agire in grande e velocemente”: inoltre, “abbiamo beneficiato della globalizzazione” riuscendo a “mettere a punto i vaccini molto rapidamente”.