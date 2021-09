Basket, altro innesto per la Dierre Reggio Calabria: arriva l’ex Viola Michele Suraci

3 Settembre 2021 20:46

Michele Suraci è un nuovo innesto della Dierre Reggio Calabria

Nuovo colpo di mercato per la Dierre Basketball Reggio Calabria. La società è lieta di annunciare l’ingaggio del centro reggino Michele Suraci. Veterano del basket calabrese e non solo. Classe 1993. Ha mosso i primi passi in compagnia di Marco Laganà, oggi a Mantova in A2 alla Lumaka prima di formarsi con la Nuova Jolly dove, oltre a conquistare la qualificazione a varie finali nazionali di categoria, sotto la guida di allenatori del calibro di Giovanni Benedetto, Enzo Porchi, Giovanni Tripodi e Pasquale Iracà è riuscito a crescere giocando anche nella vecchia C Nazionale. Le sue buone prestazioni lo portano nel 2013 in Sicilia, al Peppino Cocuzza in Serie C Sicilia. Ritorna in Calabria, vincendo la Serie D con il Val Gallico Basket prima di ritornare in C, tra Vis Reggio, Bim Bum Rende ed Enjoy Lamezia dove gioca sempre in team d’alta quota. Si trasferisce nuovamente in Sicilia, alla Cestistica Torrenovese dove contribuisce in maniera fattiva alla conquista della Serie B degli isolani. Partecipa al primo anno di attività della Pallacanestro Viola in C Silver prima di ritornare in C Gold con la Vis nell’anno appena trascorso. Centro d’esperienza e posizione che può dare tanto alla causa del team del Presidente Filianoti in termini fisici e tecnici.