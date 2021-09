Basket, la Gold & Gold Messina lavora a pieno ritmo. Giovanni Caselli rafforza il gruppo dirigenziale

7 Settembre 2021 22:56

Si continua a lavorare in casa Gold & Gold Messina: le ultime novità

Con l’arrivo dei due stranieri, Adam Gotelli e Raivis Scerbinkis, sbarcati in Sicilia sabato scorso, provenienti rispettivamente da San Francisco e Riga, accolti all’aeroporto di Fontanarossa dal dirigente Clemente Mazzù, il gruppo della Gold & Gold Messina è finalmente al completo. La squadra, con tutti i suoi effettivi si è così messa al lavoro agli ordini di coach Pippo Sidoti, dell’assistente Francesco Paladina e del preparatore atletico Lucio Gilotti. Lavoro atletico e tattico in vista dell’inizio del campionato di serie C Gold che vedrà Basket School esordire in casa contro la Vis Reggio Calabria il 17 ottobre.

Il gruppo lavora in grande sintonia con i tecnici, c’è grande voglia di ben figurare e non si lascia nulla al caso. Ottime le impressioni ricevute dai nuovi arrivati che, insieme ai giocatori confermati, avranno il compito di dare un nuovo volto alla squadra che Pippo Sidoti e i dirigenti hanno disegnato. Come nella scorsa stagione, ancora tanti derby cittadini per un campionato che si prevede molto combattuto e ricco di insidie, anche se al momento non si conosce il reale valore degli avversari.

Novità in seno alla club presieduto da Massimo Zanghì, infatti la Basket School Messina ha allargato il numero dei propri dirigenti con l’ingresso in società dell’imprenditore messinese Giovanni Caselli, grande appassionato della palla a spicchi, ex giocatore e allenatore di basket ai tempi dell’Amatori del prof. Dispensieri. In precedenza, Caselli era stato sponsor del club peloritano e adesso è entrato a far parte di un gruppo dirigenziale che si rafforza in vista di importanti sfide future.

Intanto la società, in sinergia con lo staff tecnico, sta predisponendo un calendario di gare amichevoli da disputare prima dell’esordio in campionato. Il 25 settembre e il 2 ottobre gli scolari si misureranno con la formazione degli Svincolati Milazzo, invece il 9 ottobre è previsto un test con l’Or.Sa. Barcellona. Entrambe le formazioni della nostra provincia sono state inserite nell’altro girone che compone il campionato di serie C Gold.