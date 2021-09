Basket, lieto ritorno in casa Dierre Reggio Calabria: ingaggiato Giovanni Crupi

27 Settembre 2021 12:12

Dierre Basket Reggio Calabria: c’è un lieto ritorno, Giovanni Crupi

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di comunicare l’ingaggio dell’atleta Giovanni Crupi. Per Crupi, giovane atletico e con dirompenti margini di miglioramento, si tratta di un ritorno alla corte del Presidente Roberto Filianoti. L’atleta, infatti, è stato tra gli assoluti protagonisti, per cifre, tenuta e performance della stagione di Serie D che ha segnato l’esordio nella pallacanestro della Dierre. Fisico longilineo, buon saltatore, Crupi, classe 2000, è cresciuto nel vivaio della Scuola di Basket Viola prima di esordire in C Silver con la Nuova Jolly. Nella passata stagione si è formato nel difficile campionato di Serie D siciliana con la canotta degli Stingers. Una pedina importante che si è già messa a disposizione del Coach Giovanni Rugolo e non vede l’ora di far bene.