Bagnara Calabra, nasce il centro di ascolto antiviolenza sulle donne Focal point

6 Settembre 2021 17:29

Aperto a Bagnara Calabra il centro di ascolto antiviolenza sulle donne Focal Point gestito dall’associazione Ariel

Da oggi a Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è operativo il centro di ascolto antiviolenza sulle donne Focal point, gestito dall’associazione Ariel. Grazie al finanziamento del progetto Donne sicure da parte della Regione Calabria – spiega l’agenzia Dire -, l’associazione avvierà il centro nella sede in via Oberdan n. 19, operativo dalle 17:30 alle 19:30, nei giorni di martedì e giovedì. I servizi del Focal point Ariel si rivolgono alle donne che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le forme, dentro e fuori la famiglia. Un’operatrice qualificata sarà gratuitamente a disposizione per attività di ascolto e per fornire informazioni utili. Le donne accolte al punto di ascolto potranno, inoltre, implementare il proprio percorso di tutela afferendo ai servizi erogati presso la sede principale del Centro antiviolenza, in località Gallico a Reggio Calabria. L’associazione Ariel gestisce altri punti di ascolto, uno nel Comune di Condofuri (Reggio Calabria) e l’altro in quello di Ionadi (Vibo Valentia).