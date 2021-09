Automobilismo, la Scuderia Piloti per passione di Sambatello bissa il successo del 2020 ad Altomonte (Cosenza)

7 Settembre 2021 22:49

La Scuderia Piloti per passione ottiene ottimi risultati ad Altomonte

Altra Domenica da incorniciare per la scuderia Piloti per passione di Sambatello. I sei piloti presenti allo slalom di Altomonte, Vincenzo Barca, Francesco Bevacqua, Pasquale Cammareri, Rocco Porcaro, Gaetano Rechichi e Rosario Scerbo fanno bottino pieno: assoluto pilota, assoluto scuderia, tre piazzamenti nei primi dieci assoluti. Nonostante in condizioni fisiche non perfette, febbricitante, Gaetano Rechichi, 1° assoluto, insieme agli altri cinque driver consegnano lo scettro di Altomonte alla propria scuderia, bissando il successo del 2020. Mentre a Pedavena, CIVM, Luigi Fazzino, rappresentante dei colori della scuderia di Sambatello, si inserisce autorevolmente al 6° posto assoluto. Grande soddisfazione esprime Elisa Denisi per il risultato ottenuto anche questa Domenica ad una settimana di distanza dal successo di Oppido Mamertina, che ha visto l’esordio nel panorama organizzativo del team Oppido Mamertina Racing con a capo Salvatore Lipari. Mentre dalla regia logistico-programmatica Valentina Denisi fa trapelare qualche novità sulle trattative riservate in corso, volte ad acquisire altri nomi eccellenti del panorama motoristico nazionale, per la prossima stagione.