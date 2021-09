Automobilismo: la scuderia RO racing con Lombardo e Merendino brinda al successo nel Trofeo rally di quarta zona

14 Settembre 2021 11:06

La scuderia RO racing, con Mimmo Guagliardo e Roberto Consiglio, festeggia la vittoria tra le auto storiche al Rally Valle del Sosio e brinda al successo di Mauro Lombardo e Rosario Merendino nel Trofeo rally di zona. Rimonta capolavoro del giovane centauro Carmelo Belluzzo, a Valencia, nella Quarta prova del Campionato CIV Espanol

Splendida prestazione corale degli equipaggi della scuderia RO racing al Rally Valle del Sosio, dove a brillare sono stati Mimmo Guagliardo e Roberto Consiglio che, con la loro Porsche 911 del Secondo Raggruppamento, hanno letteralmente dominato la gara riservata alle vetture storiche. Vittoria in Terzo Raggruppamento, sempre su Porsche 911, per Mauro Lombardo e Rosario Merendino che hanno potuto brindare al successo nella classifica finale del Trofeo rally di zona, che avevano già vinto con una gara d’anticipo, a cui si è aggiunta anche la vittoria della serie nel Terzo Raggruppamento.

Tra le auto moderne Gabriele Morreale e Armando Marchica, a bordo della loro Renault Clio Super 1600, hanno offerto una prestazione molto convincente, valsa la settima posizione in classifica generale. Gaspare Corbetto e Salvatore Cancemi hanno sfoderato un’altra gara da incorniciare, spremendo a dovere i cavalli della loro Peugeot 106 di Gruppo A, che li ha condotti all’ottavo posto in classifica generale e alla vittoria della classe A6. Nella stessa classe, su una vettura gemella, ottima seconda posizione per i giovani Salvatore Scannella e Francesco Galipò. Alessandro Centinaro e Giuseppe Avenia, al via con una Mitsubishi Lancer Evo 9, si sono imposti in classe N4. In classe N3, con una Renault Clio Rs, Carlo Stassi e Vincenzo Cusenza hanno concluso al quinto posto, in classe RS 1600, quarto posto per la Peugeot 106 condotta da Gabriele Calabria e Giuseppe Frustieri e in classe R2B, con una Renault Twingo, Salvatore Festosi e Mattia Provenza hanno portato a termine la loro gara al sesto posto. Il risultato dell’intero gruppo è valso la conquista per la RO racing del titolo scuderie nella Coppa rally di zona.

Un nuovo podio di categoria per Danilo Puleo allo slalom Città di Avola dove, con la sua Peugeot 106, è giunto il terzo posto nella classe N1400. Nella tappa del Cayman Gt national Cup, disputata all’autodromo di Varano de’ Melegari, sfortunata la prova del direttore della scuderia Rosario Montalbano che, dopo un lusinghiero quarto posto in gara uno, è stato costretto al ritiro in gara 2 in seguito a un’uscita di strada. Nella quarta prova del Campionato CIV espagnol, che si è disputata al Circuito Ricardo Tormo di Valencia, Carmelo Belluzzo, partito dall’ultima fila perché non era riuscito a disputare le qualifiche, ha sfoderato una prestazione da vero talento delle due ruote riuscendo a rimontare fino alla quinta posizione.