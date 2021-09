Automobilismo, la scuderia di Sambatello ‘Piloti per Passione’ si presenta con 19 punte a Curinga

18 Settembre 2021 11:12

Piloti per Passione, scuderia di Sambatello, si presenta con 19 punte alla gara di domenica a Curinga

Si presentano in 19 alla gara di domenica, a Curinga, i piloti della scuderia di Sambatello per cercare di confermare la leadership indiscussa del gruppo che, mettendo insieme, professionalità, impegno, sacrifici, passione e calore, cinge di alloro, negli ultimi anni, nelle gare calabresi e non solo, il sodalizio reggino. Favoriti come sempre per la vittoria assoluta Gaetano Rechichi, reduce del successo di Altomonte e Antonino Branca anche se si aspettano piacevoli sorprese nei piazzamenti, dalle retrovie. Sarà invece Luigi Fazzino con la sua turbo Osella a rappresentare i colori della scuderia Piloti Per Passione, alla penultima gara di campionato italiano velocità montagna ad Erice. “Difficile ed impegnativo il compito della direzione per seguire un gruppo così ricco di piloti impegnati, quasi tutti i week end, su più fronti ma indicibile la soddisfazione di avere, a rappresentanza della nostra scuderia, ragazzi così motivati e professionali che mostrano un’attaccamento a questo sport difficilmente imitabile” dice Francesca Elisa Denisi. E intanto inizia la programmazione per la preparazione della gara di Sambatello del 14 Novembre che rappresenta l’ultima tappa del campionato di coppa italia 4ª zona e la chiusura della stagione automobilistica calabrese 2021