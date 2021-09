18 Settembre 2021 21:29

Ravenna: autista del 118 vaccinato con doppia dose muore per Covid. Tanti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina facebook per una persona ritenuta buona e generosa

Sgomento e dolore a Ravenna dopo la morte per Covid-19 di Gabriele Gazzani, autista del 118. L’uomo, 61 anni, aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino, fu tra i primi vaccinati in Italia (la seconda dose arrivò nella seconda metà di gennaio). Anche il fratello è stato colpito dal Covid ed è ricoverato in ospedale. Tanti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina facebook per una persona ritenuta buona e generosa.