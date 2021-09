Augusta, donna di 47 anni tenta di investire l’ex convivente e la nuova compagna: arrestata dai carabinieri

29 Settembre 2021 10:38

Una donna ha tentato di investire l’ex convivente e la sua nuova compagna ad Augusta: la 47enne è stata fermata dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Augusta (Siracusa) hanno arrestato una donna di 47 anni con le accuse di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Il bersaglio di tali azioni sarebbe l’ex convivente che la donna avrebbe anche tentato di investire con la propria macchina mentre l’uomo si trovava insieme alla nuova compagna. Secondo gli investigatori l’ indagata “in più occasioni ha minacciato e aggredito l’uomo lanciandogli addosso bicchieri e bottiglie, che talvolta lo hanno colpito. L’arrestata, in altre circostanze, si è pure appostata davanti all’abitazione dell’ex convivente ed ha insistentemente suonato al citofono, anche in ore notturne“.