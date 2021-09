ATM Messina in pista per la Settimana Europea della Mobilità

11 Settembre 2021 10:40

ATM Messina è già in pista oggi con la sua auto nella smart e-cup di Varano

L’Azienda Trasporti Messina in occasione della Settimana Europea della Mobilità è già in pista oggi, sabato 11, con la sua auto nella smart e-cup di Varano (MI), la competizione di smart elettriche che si sta svolgendo in queste ore nell’importante circuito milanese. Si tratta di un’anticipazione di quanto avverrà nella città dello Stretto nelle prossime settimane con manifestazioni, dibattiti e convegni sul tema della mobilità che culmineranno nell’e-motorshow Messina il grande evento in programma tra l’otto e il dieci ottobre al Pala Rescifina. Il Presidente di ATM Messina Giuseppe Campagna esprime soddisfazione per la partnership siglata con il primo campionato al mondo dedicato ad una vettura turismo elettrica: “Ci sentiamo molto vicini nello spirito ai principi fondatori della smart e-cup. Così come loro, anche noi crediamo molto nella nuova mobilità e abbiamo una stessa visione…elettrica del futuro”, ha commentato il Presidente Campagna, a capo dell’azienda di trasporti con il più ampio parco di mezzi elettrici del centro e sud Italia. “Siamo onorati di partecipare alla gara, faremo tutti il tifo per il nostro giovanissimo pilota Leonardo Arduini. Vi invitiamo a rimanere collegati ai vari canali di ATM, per scoprire le nostre novità e tutti gli eventi legati alla mobilità e all’e-motorshow di Messina che presenteremo nei prossimi giorni. Messina e ATM sono già in pista ha concluso Campagna – per una ‘settimana’ della mobilità che per noi inizia oggi e durerà fino al 10 ottobre”.

Il giovane pilota che guiderà l’auto targata ATM è Leonardo Arduini. Il rookie milanese, 16 anni appena compiuti, farà il suo debutto nel mondo nel motorsport al volante della 23esima smart e-cup in gara. Il giovane Arduini, figlio del cinque volte Campione Italiano Massimo, è pronto a fare da testimonial in gara all’e-Motorshow della città siciliana, in programma il prossimo ottobre.

“E’ un sogno che si avvera! Ho aspettato tanto e a lungo per essere qui oggi e finalmente il gran giorno è arrivato. Sono emozionato e carico allo stesso tempo. Non so cosa aspettarmi, devo sicuramente fare esperienza e imparare tanto, mi piacerebbe ottenere un bel risultato per ringraziare della fiducia l’ATM Messina che mi ha permesso di essere qui oggi”, ha commentato Leonardo Arduini, che ha fin qui disputato le prove libere dei precedenti appuntamenti per prepararsi al meglio al debutto in gara. Il quarto atto della smart e-cup è scattato oggi con la sessione di prove libere che farà da preludio alle qualifiche. Domani, domenica 12, le due gare, in live streaming su oltre 60 pagine Facebook: Gara 1 è in programma alle ore 9, semaforo verde per Gara 2 è atteso alle 14.35.