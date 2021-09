Atletica: Tortu, ‘soddisfatto dal personale sui 200, dopo Giochi ho più consapevolezza’

18 Settembre 2021 17:42

Nairobi, 18 set. – (Adnkronos) – “è un personale che mancava da troppo tempo, dal 2018 per l’esattezza, con il 9″99 di Madrid. Sono davvero soddisfatto di questo risultato, che mi qualifica direttamente per i Mondiali di Eugene, ma che ha anche un sapore dolce-amaro. Sì perché alla grande soddisfazione si unisce la consapevolezza che, essendo arrivato alla fine della stagione, avrei potuto fare molto meglio quest’anno”. Filippo Tortu commenta così il primato personale sui 200 metri conquistato a Nairobi nella sua ultima gara stagionale con il tempo di 20″11, secondo italiano di sempre dopo Mennea.

“è certamente stata la stagione più complicata di sempre e solo dopo la staffetta ai Giochi sono riuscito a darmi una sferzata a livello mentale -aggiunge il 23enne sprinter delle Fiamme Gialle-. Ho oggi una maggior consapevolezza dei miei mezzi e sono felice di aver concluso in bellezza. Ora è il momento di prendermi una strameritata vacanza”.