Reggio Calabria, a piazza Duomo arriva “Banzai”: il primo sushi cocktail bar della città

8 Settembre 2021 11:14

Reggio Calabria, amanti del sushi in trepidante attesa per l’apertura di Banzai

Lavori in corso a piazza Duomo, nel cuore di Reggio Calabria, per l’apertura di “Banzai” che prenderà il posto dello storico punto vendita di Malavenda, all’angolo con il corso Garibaldi, sotto i portici della storica agorà reggina. Il sushi cocktail bar raddoppia la sua presenza al Sud Italia dopo l’apertura di un locale a Salerno e arriva in riva allo Stretto, recuperando un locale storico della ristorazione reggina, purtroppo abbandonato da anni. L’apertura di questo locale ridarà decoro ad un edificio storico in una posizione centralissima della città, oggi degradato e utilizzato da senzatetto e clochard per espletare i bisogno fisiologici. Grande attesa quindi, soprattutto per gli amanti del sushi, in attesa di conoscere la data del taglio del nastro.