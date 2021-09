Siracusa, sparisce una panchina pubblica: un 79enne denunciato per furto

19 Settembre 2021 11:37

Sparisce una panchina pubblica in via Pertini ad Augusta (Siracusa): la polizia denuncia un anziano per furto

Episodio curioso avvenuto ad Augusta, provincia di Siracusa. Da lunedì scorso è letteralmente scomparsa nel nulla una panchina pubblica in Via Pertini. Un dettaglio che non è sfuggito agli occhi dei cittadini che, abituati a passare in zona, si sono resi conto che ci fosse qualcosa di differente, che mancasse qualcosa. E in effetti avevano ragione, se n’è accorta anche la polizia. Dopo qualche giorno di indagine si è risaliti al presunto “ladro di panchine“: si tratta di un anziano di 79 anni che è stato denunciato con l’accusa di essere l’autore del furto.