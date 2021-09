Il calciatore gira mondo torna a casa: l’Fc Messina acquista Antonio Stelitano, arriva dalla Repubblica Dominicana

3 Settembre 2021 16:14

Altro colpo in entrata per l’Fc Messina, che comunica l’arrivo del messinese Antonio Stelitano, proveniente da un club della Repubblica Dominicana

Gira il mondo giocando a calcio, ma adesso è il momento di tornare a casa. L’Fc Messina ha ufficialmente accolto Antonio Stelitano, esperto difensore classe ’87 proveniente dallo Jarabacola Futbolclub, squadra che milita nella federazione della Repubblica Dominicana. Era lì che aveva giocato nell’ultima stagione, ma come confessato in un’intervista di qualche mese fa ha girato praticamente tutto il mondo. Ora il ritorno in patria, in Serie D. Stelitano è già a disposizione del mister.