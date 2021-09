Amici 21, chi è Luigi Strangis? Il cantante di Lamezia Terme che ha sorpreso Rudy Zerbi con l’inedito “Vivo”

21 Settembre 2021 09:48

Da Lamezia Terme alla scuola di Amici 21: il giovane cantante Luigi Strangis conquista Rudy Zerbi con l’inedito “Vivo”

Viene dalla Calabria, esteticamente ricorda un po’ Ultimo e ha una grande voglia di fare musica. Luigi Strangis ha fatto la sua entrata nella scuola di Amici 21, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, esibendosi per la prima volta davanti ai giudici. Luigi viene da Lamezia Terme, ha solo 20 anni e si è definito testardo, disordinato e competitivo in ambito musicale. Ha studiato presso il liceo musicale “Campanella” e successivamente è diventato arrangiatore e chitarrista con “Dissonanze Studios” di Lamezia Terme. “Per me cantare significa non pensare. Non ho mai studiato canto, però ho studiato chitarra, teoria musicale e storia della musica. Scrivo e arrangio tutto da solo“, ha risposto il giovane cantante a Maria De Filippi, prima di approdare in studio. Luigi Strangis ha cantato il suo inedito “Vivo” che ha subito stuzzicato l’attenzione di Rudy Zerbi, pronto a inserirlo nel proprio team. L’esibizione non ha invece convinto Anna Pettinelli che ha addirittura messo in discussione l’intonazione del ragazzo. Una vocal coach, interpellata dalla De Filippi, ha smentito la sensazione della Pettinelli. Adesso non resta altro che scoprire quale sarà il suo percorso all’interno della scuola di Amici 21: Lamezia Terme e tutta la Calabria si augurano che possa essere il più lungo e brillante possibile.