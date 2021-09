Amichevole Fc Lamezia Terme-Reggina, niente tifosi amaranto: settore ospiti inagibile, ci saranno solo i supporters di casa

3 Settembre 2021 11:48

L’amichevole Fc Lamezia Terme-Reggina è aperta solo ai tifosi di casa nel numero di 1000 persone: niente supporters amaranto, il settore ospiti è inagibile

Niente tifosi della Reggina a Lamezia in occasione dell’amichevole di domani pomeriggio tra la neonata società lametina e gli amaranto (fischio d’inizio ore 18). Il club di casa informa infatti che “l’accesso allo stadio Guido D’Ippolito sarà consentito solo tramite possesso ed esibizione del Green-Pass oppure certificazione di tampone negativo rilasciato entro le 48 ore precedenti. Tale documentazione andrà esibita agli sportelli della biglietteria, i quali rilasceranno i ticket d’ingresso. Sempre in ottemperanza alle normative anti Covid e per motivi di ordine pubblico, la società informa – a malincuore – che il settore destinato alla tifoseria ospiti non sarà agibile, pertanto l’ingresso allo stadio è consentito solo alla tifoseria locale nel numero massimo di 1000 persone“.