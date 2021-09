Femminicidi in Calabria, Amalia Bruni: “strage infinita, ogni giorni piangiamo una donna assassinata”

15 Settembre 2021 16:19

Le parole della candidata alla Regione Calabria Amalia Bruni sui femminicidi che si stanno consumando nel territorio calabrese

“È una strage infinita, tutte queste donne ammazzate in Italia, una barbarie senza fine che non conosce soste. Ogni giorno piangiamo una donna assassinata da uomini vili, senza coscienza e senza onore, che approfittano della loro forza fisica per uccidere la madre dei loro figli. Ieri è stata tolta la vita a Sonia Lattari, una donna di 43 anni di Fagnano Castello, il marito, al termine di un litigio l’ha accoltellata massacrandola”. Così la candidata del centrosinistra alla guida della Regione Calabria Amalia Bruni che aggiunge: “Il femminicidio si ferma denunciando immediatamente ogni abuso. E si deve cominciare a insegnare il rispetto per le donne in famiglia e sui di banchi di scuola. Chiediamo aiuto alle forze dell’ordine, ai centri antiviolenza, agli assistenti sociali immediatamente, prima che sia tardi”.