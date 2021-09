Agliano: “il Pd vuole depenalizzare il reato di abuso d’ufficio, ma per anni ha vomitato le peggiori nefandezze contro Giuseppe Scopelliti”

22 Settembre 2021 13:31

Il pensiero di Giuseppe Agliano sulle parole della candidata Bruni in merito al reato di abuso d’ufficio

“…il reato di abuso d’ufficio deve essere depenalizzato…l’amministratore che firma una delibera è un coraggioso…l’80% degli amministratori sono a giudizio per questo reato. Cit.: Amalia Bruni, candidata alla presidenza della Calabria per il centrosinistra. Il PD ha crocefisso e vomitato le peggiori nefandezze contro Giuseppe Scopelliti e tanti altri sindaci e amministratori del centrodestra incappati in questo reato. La vergogna è un termine sconosciuto al PD ed a quanti in questi anni si sono serviti delle sentenze da utilizzare quale strumento di lotta politica. Sputatevi da soli”. Lo ha scritto sui social Giuseppe Agliano, ex Assessore Comunale della giunta Scopelliti e attualmente esponente di Fratelli d’Italia.