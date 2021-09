Cosenza, agguato nella notte in centro storico: 32enne ferito con 4 colpi di pistola, è in prognosi riservata

1 Settembre 2021 15:33

Agguato nella notte nel centro storico di Cosenza: una persona non ancora identificata ha sparato 4 colpi di pistola verso un 32enne. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata

Un agguato in piena regola avvenuto la scorsa notte in pieno centro storico a Cosenza. Una persona non ancora identificata ha sparato 4 colpi di pistola nei confronti di Egidio Imbrogno. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Ansa’, il 32enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato ricoverato con prognosi riservata presso l’ospedale dell’Annunziata ma attualmente non si troverebbe in pericolo di vita. Secondo un’iniziale ricostruzione fornita dalla Squadra Mobile di Cosenza, che si sta occupando delle indagini, il responsabile dell’agguato era a piedi e ha sparato contro il 32enne con una pistola calibro 7,65.