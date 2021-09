Aggressione presidente Fc Lamezia, emessi quattro DASPO. Saladini: “la violenza non inquini lo sport”

25 Settembre 2021 13:40

Quattro provvedimenti di DASPO nei confronti degli aggressori al presidente dell’Fc Lamezia Terme Felice Saladini

“Abbiamo appreso che il Questore di Catanzaro Mario Finocchiaro ha emesso quattro provvedimenti di DASPO nei confronti delle persone identificate come gli aggressori del nostro Presidente Felice Saladini e vice Angelo Ferraro. I fatti si sono svolti nella notte tra il 3 e il 4 settembre a Lamezia Terme dopo l’evento di presentazione della squadra”. Lo scrive in una nota l’Fc Lamezia Terme.

Sulla questione è intervenuto il presidente Saladini stesso: “ringrazio gli inquirenti per la rapidità con cui hanno identificato i responsabili ed emesso i provvedimenti. Ringrazio, soprattutto, gli uomini e le donne del commissariato di Lamezia Terme e il dirigente Dr. Antonino Cannarella, che mi hanno dimostrato da subito la piena vicinanza dello Stato. Non si può accettare che la violenza inquini lo sport. Lo chiede tutta la città che si è mobilitata anche a seguito di questo evento e ha trovato un nuovo stimolo di coesione nel progetto del Lamezia Terme che nasce proprio per promuovere coesione e impegno sociale. La nostra squadra oltre a essere un simbolo dello sport è ora davvero un simbolo per tutti noi”.