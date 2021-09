Aggressione al presidente dell’Fc Lamezia Terme, calci e pugni al ristorante subiti da un gruppo di ultras: il messaggio di solidarietà della Reggina

5 Settembre 2021 10:42

Insieme al presidente Felice Saladini è stato brutalmente attaccato anche Angelo Ferraro: gli aggressori sono stati identificati e denunciati in poche ore dalla Questura di Catanzaro

Sono stati aggrediti da 4 balordi il presidente e il vice presidente dell’Fc Lamezia Terme, Felice Saladini e Angelo Ferraro. L’episodio è avvenuto al termine presentazione della squadra di calcio, che ieri ha disputato un’amichevole contro la Reggina di mister Alfredo Aglietti, un evento che si è tenuto la sera del 3 settembre nel piazzale del Comune, in una serata ad hoc condotta dalla showgirl Elisabetta Gregoraci. Al termine della manifestazione, con le rispettive famiglie, i massimi dirigenti gialloblù si sono spostati in un ristorante del centro cittadino. Qui la vile aggressione di ultrà di fede vigorina, che poi si sono vantati del gesto sui social. Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia di Stato. Saladini e Ferraro hanno riportato numerose contusioni a causa dei calci e pugni ricevuti. Gli aggressori sono stati identificati e denunciati alla Questura di Catanzaro.

In seguito alla triste vicenda anche la Reggina ha espresso la propria “vicinanza e solidarietà al Presidente del FC Lamezia Terme Felice Saladini, vittima lo scorso venerdì di un’aggressione inqualificabile, che suscita in tutti noi il più profondo sdegno. Contestualmente, si ringraziano sia il massimo dirigente che l’intera società da lui presieduta, per la splendida accoglienza ricevuta in occasione dell’amichevole disputata ieri sera allo stadio Guido D’Ippolito”, si legge in un comunicato.