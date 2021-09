Covid a Messina, calano i contagi nel comune di Naso: FastVax previsto martedì 14 settembre

4 Settembre 2021 12:11

I casi di positività registrati nel comune di Naso sono stati rispetto al trend siciliano

“Sta notevolmente migliorando la situazione epidemiologica nella nostra città. Ad oggi i positivi sono scesi a 13, in quarantena restano solamente 9 persone. Nella giornata di ieri abbiamo però dovuto registrare il decesso di un nostro concittadino non vaccinato, che da giorni lottava con il virus: ai familiari il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale”. Il sindaco Gaetano Nanì che regolarmente sta tenendo il punto della situazione sui contagi, chiarisce: “ho notato che a Naso, durante la stagione estiva, c’è stata molta responsabilità nell’affrontarla. I casi di positività registrati sono stati inferiori rispetto al trend siciliano e questo, ritengo, perché nel vivere quotidiano siamo stati capaci di comportarci in modo corretto e rispettoso.

“Adesso però ci aspettano i mesi più delicati, esorto quindi – ha concluso Nanì – tutti quei cittadini che non si sono sottoposti alla vaccinazione, a farlo nel più breve tempo possibile: questo è l’unico modo per sconfiggere la pandemia. A tal proposito e anche per venire incontro a chi ha difficoltà a spostarsi, grazie alla fattiva collaborazione con le autorità sanitarie, comunico che martedì 14 settembre si svolgerà il FastVax. Una giornata di inoculazione del vaccino da parte dell’Asp, presso il poliambulatorio di Piazza Roma”. Per l’Open Day del 14 settembre è consigliata la prenotazione che dovrà essere effettuata o presso l’Ufficio Servizi Sociali, oppure telefonando al 3891055402.