L’ex Governatore Agazio Loiero: “non mi rassegno ad accettare che Mimmo Lucano sia un mostro”

30 Settembre 2021 16:25

Il pensiero dell’ex Governatore Agazio Loiero sulla sentenza di condanna a Mimmo Lucano

“La condanna pesantissima subita da Domenico Lucano ha dell’incredibile. Leggeremo la sentenza, come si dice in questi casi, ma non mi rassegno ad accettare che l’uomo che ho visto accogliere con dedizione i disperati del mondo sia un mostro. Sono certo che la sentenza sarà in futuro ribaltata, ma il tanfo su un calabrese condannato gli rimarrà a lungo addosso”. Così l’ex presidente della Regione Calabria, Agazio Loiero, commenta, in una dichiarazione, la sentenza del Tribunale di Locri nei confronti dell’ex sindaco di Riace.