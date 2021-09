7 Settembre 2021 18:00

Roma, 7 set (Adnkronos) – “Serve un salto di qualità nel dibattito politico e nel confronto tra i partiti. Non si può parlare di atteggiamento distensivo dei talebani e del fatto che l’unico problema sia quello dell’immigrazione quando ci sono persone che rischiano la vita per lasciare l’Afghanistan e sono di qualche giorno fa le immagini della gente che rischiava la vita all’aeroporto di Kabul per la libertà”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, in aula alla Camera, sull’Afghanistan.