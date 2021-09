Acr Messina-Virtus Francavilla, limitazioni al traffico nei pressi dello stadio: i provvedimenti

17 Settembre 2021 15:37

I provvedimenti viari a partire da Acr Messina-Francavilla e in occasione di tutte le partite dei biancoscudati al Franco Scoglio

Dalla sfida di domenica contro la Virtus Francavilla, il Messina tornerà a giocare le proprie gare casalinghe al Franco Scoglio. Solo 1.500 circa, però, i tagliandi che potranno essere venduti per questa sfida, per via delle limitazioni da Covid riguardanti la Sicilia in zona gialla. In vista di questa stagione, e per tutte le partite interne, il Comune ha diramato una nota in cui comunica tutti i provvedimenti emessi per il traffico viario, l’accesso e il deflusso degli spettatori nei pressi dell’impianto. Eccolo integralmente.