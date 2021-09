Acr Messina-Virtus Francavilla, i convocati di Sullo: out in tre

18 Settembre 2021 14:40

I convocati di mister Sullo per il match di domani tra l’Acr Messina e la Virtus Francavilla

Salvatore Sullo ha diramato la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio contro la Virtus Francavilla. Assenti in tre: Balde, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, Mikulic e il lungodegente Matese. Di seguito la lista ufficiale.