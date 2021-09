Acr Messina, il mercato non si ferma e regala colpi di coda: ufficiale l’arrivo di Nicolò Fazzi

2 Settembre 2021 15:32

Ufficiale un nuovo arrivo in casa Acr Messina: il club peloritano annuncia l’arrivo di Nicolò Fazzi

Non si ferma il mercato dell’Acr Messina, che dopo aver deciso di puntare sulla linea verde si è assicurata un colpo un po’ più esperto. Si trasferisce in riva allo Stretto, infatti, il centrocampista classe ’95 Nicolò Fazzi. Lo comunica lo stesso club, specificando anche la scadenza del contratto, il 30 giugno 2023. Fazzi è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e conta anche qualche presenza in Serie A col Crotone. Per lui Perugia, Entella e soprattutto Cesena e Livorno in Serie B, prima delle esperienze con Padova e Sambenedettese.