Acr Messina, Sullo: “gli episodi ci vanno contro, ma non diventi un alibi”

12 Settembre 2021 22:54

Il pensiero in conferenza stampa del tecnico Salvatore Sullo al termine di Monopoli-Acr Messina

Prima sconfitta stagionale per l’Acr Messina. Dopo i pareggi con Paganese e Palermo, per gli uomini del tecnico Salvatore Sullo cedono per 2-1 in casa della capolista, il Monopoli. I biancoscudati erano passati in vantaggio con Adorante, ma i pugliesi sono riusciti con un gol per tempo a ribaltare il risultato. “Le occasioni sono state equilibrate, due per noi e due per loro – ha affermato il tecnico Sullo in conferenza stampa – . Loro avevano una gamba differente alla nostra, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Bisognerà lavorare molto in allenamento, abbiamo dovuto fare i conti anche con alcuni problemi fisici. Non sia un alibi, ma ci deve dare la voglia di crescere. Abbiamo pagato psicologicamente forse l’episodio del pareggio, nato da una circostanza molto particolare. Gli episodi purtroppo stanno girando male, ma dobbiamo reagire perché c’erano ancora tanti minuti da giocare. Il Monopoli è stato bravo a chiudere tutte le linee. Chi è entrato nel secondo tempo ha dato buone risposte, tutti avremmo voluto dare di più. Non ce l’ho con nessuno in particolare, dobbiamo tenere la testa alta e capire dove abbiamo sbagliato. Siamo alla quarta partita, in trasferta per di più, potevamo avere qualche punto in più e se non lo abbiamo è per demeriti nostri”.