Acr Messina, Sullo: “siamo ancora troppo schiavi del risultato. Rigore Picerno? Errore arbitrale, ma…”

26 Settembre 2021 17:07

Le parole di mister Salvatore Sullo in conferenza stampa: il commento sulla sfida persa dall’Acr Messina in casa del Picerno

“Siamo ancora troppo schiavi del risultato. Fin quando siamo liberi, giochiamo bene, poi quando facciamo gol inconsciamente facciamo un passo indietro. E’ già successo in passato, ma non si tratta di mancanza di voglia di combattere, è un fattore psicologico. Non dobbiamo farci condizionare, si deve continuare a giocare e fare gol. Un episodio può rimettere in piedi tutto e poi vai in difficoltà”. Ad affermarlo l’allenatore Salvatore Sullo al termine del match perso 2-1 dal suo Acr Messina contro il Picerno.

A far discutere in conferenza stampa è stato il calcio di rigore siglato da Reginaldo che ha deciso la sfida. Il fallo, infatti, sarebbe stato commesso fuori area. “E’ un errore dell’arbitro, ci può stare – afferma Sullo senza recriminare troppo – . Noi dobbiamo essere più forti di questo a non farci condizionare e prendere cartellino per nervosismo. Resto del parere che non esistono squadre alla nostra portata, l’andamento della gara dipende dal nostro atteggiamento. Ogni sconfitta fa male, che tu abbia di fronte il Picerno o la Juventus. A prescindere dagli episodi avremmo dovuto far di più, è questo su cui devo lavorare in quanto allenatore. Dobbiamo giocare per fare gol”.