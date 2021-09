Acr Messina-Palermo, Sullo: “senza tifosi non sarà un derby. I nuovi? Ci sarà solo Fazzi, Russo è assente”

3 Settembre 2021 12:26

Le parole dell’allenatore dell’Acr Messina Salvatore Sullo nella consueta conferenza stampa della vigilia del derby di domani pomeriggio contro il Palermo

L’esordio shock con beffa, ora un derby che derby non è. L’Acr Messina debutta in casa (ma a Vibo Valentia) contro il Palermo con una piccolissima cornice di pubblico. Fischio d’inizio domani alle ore 17.30. Poco spazio per i nuovi arrivati dell’ultimo giorno di mercato, a parte Fazzi, mentre recuperano i due difensori centrali Celic e Carillo, usciti anzitempo contro la Paganese. Di questo e non solo ha parlato, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico giallorosso Salvatore Sullo. Di seguito le sue parole.

GLI INDISPONIBILI E I NUOVI – “Non ho a disposizione Russo. Celic e Carillo sono recuperati e a disposizione, vediamo se per 90 minuti o a gara in corso. Dei nuovi Fazzi viene con noi, poi se gioca o meno lo decido io ma penso che sia importante la squadra più di qualunque altra cosa. Far giocare un calciatore che è arrivato stamattina a fare il primo allenamento, non saprei, ancora non ho deciso. E’ duttile, può fare l’esterno, il terzino, il quinto, accresce in qualità ed esperienza il nostro bagaglio, e poi è un ragazzo dai valori e dai principi giusti”.

IL PROSSIMO AVVERSARIO – “Il Palermo? Insieme ad Avellino, Bari e Catanzaro è una delle candidate alla vittoria finale. Con la cessione di Lucca hanno fatto una grande plusvalenza investendo bene sul mercato. Come tutte le squadre però si deve affrontare e si può battere. Ha qualità nel mezzo, possesso, gestione dei calci da fermo”.

CALCIOMERCATO – “Soddisfatto del mercato? Essere soddisfatto o esserlo a metà è una frase fatta, è sempre il campo che parla e che dice poi altre cose rispetto alle mie convinzioni. In così pochi giorni è stato fatto un miracolo nel creare questo gruppo di giocatori. Adesso mi aspetto la crescita di tutti, affinché si possa migliorare tutti insieme”.

LO STADIO – “Giocare a Vibo? Quello che pensavo l’ho già detto, in questo momento è il nostro campo e non possiamo far altro. Poi, ti dico, il mio stadio è il Celeste, è lì che ho vissuto le più grandi emozioni, è il Celeste che sento mio. Nulla da dire sul San Filippo, ovviamente, ma è una cosa personale”.

SCELTE DI FORMAZIONE – “Se senza Russo cambio qualcosa? I numeri in campo lasciano il tempo che trovano. In una squadra che prova ad avere un minimo di organizzazione, iniziare alla seconda settimana di lavoro a cambiare soltanto perché manca un giocatore o perché si affronta una squadra importante non è il massimo. Dobbiamo crearci un’identità, poi eventualmente pensare a cambiare”.

I DERBY DEL PASSATO – “Troppe frasi fatte potrei tirare fuori. Sicuramente né i nostri calciatori né quelli del Palermo sanno cos’è questo derby e non lo sapranno manco dopo il fischio finale, perché il derby non è dei calciatori ma dei tifosi e senza tifosi non è derby. Il vero derby sarà al ritorno coi tifosi. Troppo presto? Purtroppo è il calendario, c’è poco da fare”.