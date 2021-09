Acr Messina-Palermo, i convocati di Sullo: fuori in quattro

3 Settembre 2021 16:36

I convocati ufficiali del tecnico Salvatore Sullo per il derby di domani a Vibo Valentia tra Acr Messina e Palermo: fuori in quattro nelle fila giallorosse

Circa 24 ore all’inizio del derby Acr Messina-Palermo, che si giocherà domani alle 17.30 al Luigi Razza di Vibo Valentia, per le vicende ben note. Già oggi in conferenza stampa il tecnico Salvatore Sullo aveva annunciato l’indisponibilità di Russo. A questa si aggiungono quelle di Milinkovic, per cui manca il transfer, e di Vukusic e Marginean, che non sono ancora arrivati. I tre sono stati ufficializzati nell’ultimo giorno di mercato. C’è invece Fazzi, che tuttavia ha iniziato ad allenarsi con la squadra solo da ieri, e sono recuperati – pur non essendo al meglio – i due difensori Celic e Carillo, usciti anzitempo dal campo per un problema fisico a Pagani. Questo l’elenco ufficiale.