Acr Messina, due nuove figure alla guida della comunicazione: la nota ufficiale del club

25 Settembre 2021 09:57

L’Acr Messina ha comunicato di aver affidato l’incarico di responsabile della comunicazione del club al giornalista Francesco Becciani che sarà coadiuvato dalla giornalista Roberta Casagrande, nel ruolo di addetto stampa. “A Becciani e Casagrande gli auguri della società, e della nostra Redazione, per un proficuo lavoro. Contemporaneamente il club ha ringraziato Giuseppe Praticò, che ha ricoperto precedentemente il ruolo di responsabile della comunicazione. Anche a lui il club ha rivolto un in bocca al lupo per le prossime avventure professionali”, si legge nella nota diffusa tramite i canali social ufficiali. La coppia di professionisti succede dunque a Giuseppe Praticò, ex responsabile della comunicazione anche della Reggina, il quale ha rassegnato le dimissioni soltanto pochi giorni fa.