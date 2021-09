Acr Messina, il punto tra infortunati e nuovi arrivi: Milinkovic è positivo al Covid, primo allenamento per Vukusic

7 Settembre 2021 11:53

Il punto in casa Acr Messina tra Covid, infortuni e ultimi arrivati

Un organico non ancora al completo. Dopo la rivoluzione tecnico-societaria, una rosa stravolta nel finale di mercato e l’esordio in campo tra Coppa Italia Serie C e campionato, molta curiosità c’è ancora attorno all’Acr Messina. Gli innesti degli ultimi giorni di trattative, infatti, col Palermo non c’erano (a parte Fazzi) e bisognerà quindi aspettare per vederli tutti all’opera e al massimo della condizione. Così, senza altri intoppi e con l’organico al completo, Sullo potrà cominciare a lavorare in un certo modo, con la possibilità di variare e di utilizzare tante alternative.

Ante Vukusic, ad esempio, è arrivato ieri, ha svolto le visite mediche e sta svolgendo il primo allenamento; Iulius Marginean è in Nazionale e rientrerà quindi alla fine degli impegni in patria mentre il più atteso, David Manuel Milinkovic, deve rimandare il suo esordio con la maglia peloritana causa Covid. Ad annunciarlo è stato il dg Pietro Lo Monaco a Rtp: “Milinkovic è risultato positivo al Covid e quando i tamponi saranno negativi comincerà a lavorare. Se avessimo avuto anche lui ci avrebbe dato un aiuto importante”. Sul fronte Matese, uscito nel finale del derby in barella, si attendono novità nel pomeriggio, ma “i primi esami a cui si è sottoposto sembrano escludere complicazioni gravi – ha detto Lo Monaco – Temevamo un interessamento al menisco per via dell’entrata scomposta di Marong, ma speriamo possa rientrare presto in organico”.

Il club nel frattempo ha comunicato il programma degli allenamenti settimanali: seduta mattutina da oggi a sabato, doppia il giovedì.