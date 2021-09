Acr Messina, questo Bari è troppo forte: i pugliesi passano agilmente al San Filippo, secondo stop interno per i ragazzi di Sullo

29 Settembre 2021 18:57

La diretta di Acr Messina-Bari, match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie C girone C 2021-2022: formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Arriva il primo dispiacere al San Filippo. L’Acr Messina non può nulla contro la corazzata Bari nel turno infrasettimanale. Finisce 0-2 per i pugliesi, che segnano un gol per tempo e annullano completamente gli avversari. Non ci sono, i ragazzi di Sullo, che sin dall’avvio soffrono la superiorità netta dei galletti: pronti via e dopo pochi minuti segna Ruben Botta, che si inserisce al centro indisturbato e fa 0-1, di fronte ad una difesa lenta, statica e distratta. Non reagisce, la compagine peloritana, anche e soprattutto per via dell’atteggiamento avversario: il Bari si chiude bene, è ordinato, gestisce e soffre pochissimo. Solo – ma non si può chiamare sofferenza – intorno all’ora di gioco, quando gli ingressi di Balde e Fazzi spostano gli equilibri. Il Messina, in quei minuti, sembra provare a impensierire la difesa ospite, ma nel momento migliore ecco sopraggiungere il raddoppio di Paponi che taglia le gambe ai locali e chiude i giochi.

Acr Messina-Bari: la cronaca in diretta

90’+4 – Termina il match, finisce 0-2 per il Bari: secondo stop interno per l’Acr Messina.

90′ – Sono 4 i minuti di recupero.

75′ – Il Bari raddoppia, gara probabilmente chiusa. E’ Paponi a siglare il gol dello 0-2 a conclusione di una grande azione costruita dalla trequarti. Così come per la prima rete, anche in questa la retroguardia del Messina è sembrata troppo lenta e statica e si fatta bucare a difesa schierata.

72′ – Altra punizione pericolosa, questa volta per il Bari: prova a incrociare all’incrocio Pucino, ma il pallone si alza di poco sopra la traversa.

70′ – Clamorosa occasione per Vukusic, che si invola tutto solo in area ma ritarda un secondo di più la conclusione, respinta da un difensore.

62′ – In pochi minuti, doppia conclusione sbagliata di Fazzi, ma sia lui che Balde sono entrati molto bene e stanno cambiando gli equilibri del match.

60′ – Eccolo il primo brivido della ripresa: punizione dal limite di Damian forte e precisa, sfiorato il palo alla sinistra del portiere.

57′ – Nessuna emozione quando sta per scoccare l’ora di gioco. Bari ordinato, dopo il vantaggio gestisce e prova a pungere in contropiede.

52′ – Doppio cambio per Sullo, che inserisce Balde – di ritorno da un breve infortunio – e Fazzi per Milinkovic e Catania.

46′ – Inizia la ripresa di Acr Messina-Bari, si riparte dallo 0-1.

SECONDO TEMPO

45′ – Termina il primo tempo al Franco Scoglio, l’Acr Messina è sotto di un gol contro il Bari.

37′ – Damian va direttamente in porta, respinge bene Frattali.

35′ – Pucino commette un brutto fallo, l’arbitro estrae il giallo ma scatta una mini rissa in campo. Il gesto non è piaciuto ai calciatori peloritani.

28′ – Altro giallo per il Messina: cartellino sventolato dall’arbitro nei confronti di Fantoni.

21′ – Ammonito Sarzi Puttini.

15′ – Diversi tifosi (circa 50) stanno seguendo il match dalle montagne sopra lo stadio. E’ un modo di protestare contro il Green Pass.

9′ – Ruben Botta porta in vantaggio il Bari. Il trequartista azzecca i tempi di inserimento e approfitta come meglio non si può di un assist al bacio fornito da D’Errico.

3′ – Pasticcio della difesa, Carillo sbaglia il passaggio: Lewandowski evita guai con un’uscita provvidenziale fuori dalla propria area.

1′ – Inizia la sfida del Franco Scoglio! E’ la squadra ospite a muovere il primo possesso.

PRIMO TEMPO

Acr Messina-Bari, le formazioni ufficiali

I due allenatori hanno reso note le proprie scelte a pochi minuti dall’inizio del match. Il tecnico Sullo sopperisce all’assenza per squalifica di Adorante lanciando da titolare Milinkovic. Il calciatore si è ripreso dal Covid, non sta ancora al meglio fisicamente ma è sicuramente un recupero importante vista la sua grande esperienza in queste categorie. Ecco le formazioni ufficiali:

Messina (4-4-2): Lewandowski; Morelli, Fantoni, Carillo (c), Sarzi Puttini; Russo, Fofana, Damian, Catania; Vukusic, Milinkovic. A disposizione: Fusco, Rondinella, Lisboa, Konate, Marginean, Fazzi, Busatto, Balde, Di Stefano. All. S. Sullo

Bari (4-3-1-2): Frattali (c); Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D’Errico; Botta; Simeri, Cheddira. A disposizione: Polverino, Plitko, Gigliotti, Di Cesare, Antenucci, Citro, Belli, Marras, Ricci, Paponi, Mallamo. All. M. Mignani