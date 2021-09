Acr Messina-Bari, ridotte le tariffe per i parcheggi dello stadio Franco Scoglio: i nuovi prezzi

28 Settembre 2021 10:48

Rimodulate le tariffe dei tagliandi di parcheggio dello Stadio F. Scoglio: la nota del Comune di Messina

In occasione della prossima partita del campionato di calcio di serie C Messina-Bari, in programma domani, mercoledì 29, alle ore 17.30, allo Stadio F. Scoglio, l’Azienda Trasporti Messina in una nota comunica che “sono state rimodulate le tariffe per i parcheggi dello Stadio, affidati ad ATM S.p.A. Pertanto il prezzo del tagliando per le auto è di 3 euro e 1 euro quello per i ciclomotori. La sosta sarà regolamentata dai dipendenti dell’Azienda di trasporto al fine di agevolare la sosta dei mezzi per evitare assembramenti e code. Inoltre ATM S.p.A. garantirà un servizio navetta gratuito, riservato ai tifosi, con partenza alle 15.30 dal bivio di San Filippo sino ai pressi dello Stadio e alle 19 per riaccompagnare gli utenti in direzione Strada Statale 114”.