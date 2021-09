Coronavirus, in Calabria Acquaro e Fabrizia entrano in “zona rossa”

6 Settembre 2021 16:36

Coronavirus, disposizioni relative ai Comuni di Fabrizia e Acquaro in provincia di Vibo Valentia

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirli’, ha firmato un’ordinanza con la quale viene istituita la “zona rossa” nei Comuni di Acquaro e Fabrizia in provincia di Vibo Valentia. Le misure restrittive saranno in vigore da stasera fino a tutto il 13 settembre. Il provvedimento si e’ reso necessario dopo che il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia ha comunicato che ad Acquaro “si registra un’alta incidenza nel numero dei casi confermati, con un totale di 28 casi attivi dei quali il 75% registratisi negli ultimi 8 giorni, con valori di incidenza superiori a 4000 per 100.000 abitanti” mentre – prosegue l’ordinanza regionale – a Fabrizia “si registra una situazione di criticita’ relativamente ai contagi tra la popolazione residente, con 38 casi confermati attivi, dei quali circa il 24% negli ultimi 8 giorni, con valori di incidenza superiori a 1000 per 100.000 abitanti“.