A Seminara congresso medico “Non c’è salute senza salute mentale”

Seminara: aprirà i lavori dell’1 ottobre la relazione di don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della Salute presso la Conferenza Episcopale Italiana

“Non c’è salute senza salute mentale. Quali scenari…”. E’ il tema del congresso in programma l’1 e il 2 ottobre presso il “Centro Culturale Presenza” di località Piani della Corona, Barritteri di Seminara (Rc). Evento in presenza accreditato Ecm (28 crediti) per cento partecipanti, a iscrizione gratuita, organizzato dal Centro di Salute Mentale di Palmi, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e dall’Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici (Aippc) – Calabria. L’idea di un “approccio globale” alle problematiche inerenti la salute mentale, con una “particolare attenzione alle patologie emergenti” (come, ad esempio, l’incremento di condotte aggressive tra bambini e adolescenti nel post-lockdown), è il filo conduttore delle diverse relazioni che animeranno la “due giorni” reggina, anticipa la dottoressa Anna Bagalà. La prima sessione si aprirà venerdì 1 ottobre. Il programma prevede una panoramica sugli obiettivi dell’evento, alle ore 14, con gli interventi della dottoressa Anna Bagalà e di don Silvio Mesiti. Seguiranno i saluti delle autorità: mons. Francesco Milito, vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi, e il dottor Gianluigi Scaffidi, commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria. Lavori al via alle ore 15.30 con la relazione di don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della Salute presso la Conferenza Episcopale Italiana, sul tema “Salute mentale, ricerca della felicità e fede”. A seguire: il prof. Pasquale De Fazio (Fattori di rischio dei disturbi mentali: similitudini e differenze); il prof. Tonino Cantelmi (Tecnoliquidità e nuovi scenari per la salute mentale); il prof. Giovanni Biggio (Disturbi del sonno nell’era digitale); la prof.ssa Cristina Segura Garcia (E’ possibile la recovery nei pazienti con Dca?). La giornata del 2 ottobre si aprirà alle 8 con due sessioni consecutive che si protrarranno fino al lunch delle 13.30 (relatori: dottoressa Maria Rosaria Marra, dottoressa Isabella Lo Castro, dottor Gianluca Resicato, prof. Angelo Labate, dottoressa Ester Del Duca, dottor Emilio Russo) e una terza sessione pomeridiana, dedicata ai gruppi di lavoro. L’evento è accreditato Ecm per le figure professionali di medico chirurgo (tutte le discipline professionali), psicologo, tecnico della riabilitazione psichiatrica e infermiere.