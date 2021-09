Roccella Summer Festival, grande evento il 22 settembre al Teatro al Castello con il concerto di Zucchero

7 Settembre 2021 11:09

Concerto in acustico di Zucchero Sugar Fornaciari che si esibirà nell’ambito della programmazione del Roccella Summer Festival, il nuovo progetto della Esse Emme Musica realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica

L’estate sembra non finire più in Calabria. E’ di queste ore infatti la conferma di un grande regalo per la regione tutta, un vero e proprio evento internazionale che si terrà al Teatro al Castello di Roccella Jonica il prossimo 22 settembre. Stiamo parlando del concerto in acustico di Zucchero Sugar Fornaciari che si esibirà nell’ambito della programmazione del Roccella Summer Festival, il nuovo progetto della Esse Emme Musica realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. Accompagnato sul palco da Doug Pettibone e Kat Dyson, Zucchero presenterà al pubblico il suo ultimo album “Inacustico D.O.C. & more”, contenete tutti i brani del disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. “Inacustico D.O.C. & more” è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero. Grande soddisfazione è stata espressa da Maurizio Senese della Esse Emme Musica: «Con questo concerto incoroniamo una stagione, a Roccella Jonica, con un cartellone che non ha eguali nella storia della musica in Calabria», ha affermato. Frutto di una collaborazione tra il pubblico ed il privato, in questo caso l’Amministrazione di Roccella guidata dal sindaco Vittorio Zito e la Esse Emme Musica, nella persona del promoter Maurizio Senese: “Siamo riusciti a dimostrare con il Roccella Summer Festival che anche in Calabria le cose si possono fare e si fanno pure bene quando ci sono degli obbiettivi precisi – ha aggiunto -. Lo abbiamo dimostrato che attraverso la cultura, la musica e i grandi eventi, promuovendo una regione come la Calabria che spesso viene relegata agli ultimi posti di ogni settore“. I posti sono tutti a sedere e numerati; l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.