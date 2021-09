A Reggio Calabria la prima convention nazionale Azzurro Donna – Forza Italia

22 Settembre 2021 11:22

La prima convention nazionale Azzurro Donna – Forza Italia si terrà il 24 settembre in riva allo Stretto e, per l’occasione, giungeranno a Reggio Calabria diversi big del Partito e Ministri

È stata scelta la punta dello Stivale per realizzare il primo Congresso Nazionale di Azzurro Donna – Forza Italia. Si terrà il 24 settembre in riva allo Stretto e, per l’occasione, giungeranno a Reggio Calabria diversi big del Partito e Ministri. Coordinata da Catia Polidori, la convention sarà divisa in due sessioni di lavori, avviate da Maria José Caligiuri: una mattutina dal titolo “le donne per le donne: i successi di forza italia” con inizio alle ore 10, durante cui interverranno Stefania Prestigiacomo, Licia Ronzulli, Anna La Rosa, Anna Maria Bernini, Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini; la seconda a partire dalle ore 15, “le donne per la Calabria”, con gli interventi di Fulvia Michela Caligiuri, Maria Tripodi, Giusy Versace. Concluderà il candidato Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. Saluti iniziali affidati ai “padroni di casa” Giuseppe Mangialavori e Francesco Cannizzaro; quelli finali invece ad Antonio Tajani. Location di entrambe le sessioni del Congresso nazionale sarà la splendida finestra sullo Stretto del “Kalura”, sul Lungomare dello Stretto, 1 – Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Sarà consentito l’ingresso soltanto ad un giornalista e/o operatore per ciascuna testata, con accreditamento al momento dell’accesso, che sarà consentito solo se muniti di green-pass.