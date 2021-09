A Reggio Calabria la premiazione e la mostra Artistica degli Istituti “Carducci-Da Feltre”, “De Amicis-Bolani” e “Gallico-Boccioni-Lazzarino” per il “Concorso Artistico: Infinitamente Uniti”

8 Settembre 2021 21:16

Reggio Calabria: si è tenuta domenica 5 settembre nell’Anfiteatro del “Clivia Reggio Village” la premiazione e la mostra Artistica degli Istituti Comprensivi Statali “Carducci-Da Feltre”, “De Amicis-Bolani” e “Gallico-Boccioni-Lazzarino” per il “Concorso Artistico: Infinitamente Uniti”

Si è tenuta domenica 5 settembre nell’Anfiteatro del “Clivia Reggio Village” di Reggio Calabria la Premiazione e Mostra Artistica degli Istituti Comprensivi Statali “Carducci-Da Feltre” “De Amicis-Bolani” e “Gallico-Boccioni-Lazzarino” di Reggio Calabria per il “Concorso Artistico: Infinitamente Uniti – I Edizione”, organizzata dall’Associazione Culturale e Interculturale di Promozione Sociale “Dialogo Interreligioso God is One”, presente anche sul sito https://adigo.jimdofree.com, che riunisce numerose religioni e spiritualità, con il Patrocinio morale del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sono stati premiati individualmente ben 48 studenti con targhe e medaglie e materiale scolastico vario. Tutti i 320 piccoli partecipanti delle classi coinvolte hanno ricevuto l’attestato di merito e per le dieci valorose docenti, attestati di merito ad honorem. Per l’occasione è stato presente il poeta e scrittore Francesco Tassone, molto vicino alla tematica della manifestazione, autore della collezione di opere “Anima Green” e del libro “Lo Sciamago”. La manifestazione è stata allietata anche da un momento musicale. L’evento è stata molto apprezzato dal pubblico intervenuto e la mostra, per la qualità e la quantità dei lavori prodotti, si è evidenziata di grande valore artistico e sociale.