A Messina si presenta il libro “Da Aosta alla Sicilia. Storia della Brigata Aosta XVIII-XXI secolo”:

10 Settembre 2021 10:20

Messina: dialoga con l’autore, il generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Carmelo Burgio, lo scrittore e sceneggiatore Mario Falcone

“Da Aosta alla Sicilia. Storia della Brigata Aosta XVIII-XXI secolo” è un libro del generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Carmelo Burgio. Sabato 11 settembre, alle 19.00, all’Auditorium “Fasola” di Messina (in via S. Filippo Bianchi n.30), si presenta il libro edito da Aracne: dialoga con l’autore lo scrittore e sceneggiatore Mario Falcone. Organizzano l’iniziativa Loredana Polizzi, la Multisala Apollo, l’associazione culturale ApolloSpazioArte e Feltrinelli Point. Ingresso libero con normative vigenti anti Covid e in più diretta Facebook sulla pagina Fb Feltrinelli https://www.facebook.com/feltrinellipointmessina.

Carmelo Burgio, Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri, è il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, con giurisdizione su Lazio, Toscana, Sardegna, Marche e Umbria, ed è stato in precedenza Cte Interregionale “Culqualber” comprendente Sicilia e Calabria. Scrive per il «Notiziario Storico» dell’Arma e ha di recente pubblicato “Dalla Valtellina a Trieste”, che ripercorre la vita della brigata di fanteria “Valtellina”, “Da Dragoni a Carabinieri”, storia dell’antico reggimento assorbito nei Carabinieri, e “G.I.S. – La vera storia del Gruppo Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri”.