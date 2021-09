A Castel di Tusa si sono svolti i Campionati Italiani di dama italiana, buona prestazione dei reggini

29 Settembre 2021 12:02

Dal 24 al 26 settembre scorso, si sono svolti a Castel di Tusa (Me), i Campionati Italiani di dama italiana. Nello specifico si sono tenuti l’85° campionato italiano assoluto, il 63° campionato italiano secondo e terzo gruppo, il 43° campionato italiano eccellenze e l’8° campionato italiano provinciali. Ai nastri di partenza tre giovanissimi atleti reggini: Vittoria Coppolino (11 anni), Lorenzo Germolè (10 anni), e Viola Coppolino (8 anni), tutti tesserati dell’a.s.d. “il bianco e il nero” del presidente Antonino Cilione e frutto del vivaio della Scuola Privata “Nuovi Orizzonti”. Per loro si tratta della prima esperienza ad un campionato di categoria in quanto fino ad oggi avevano preso parte esclusivamente ai campionati giovanili nei quali hanno sempre ben figurato con la conquista di podi e titoli. Nel gruppo provinciali formato da 12 giocatori i tre reggini erano i più giovani, ma la dama si sa, è uno sport della mente e quindi l’età non conta! Ed è così che a conclusione degli undici turni di gioco arriva l’inaspettata quanto gradita sorpresa, Lorenzo Germolè già Campione italiano Speranze lo scorso mese di luglio, ha conquistato la seconda piazza e subito dietro lui, sul gradino più basso del podio, Vittoria Coppolino. I giovani damisti reggini che nel corso di tutta la competizione, hanno dimostrato di giocare alla pari con avversari che su carta erano sicuramente più blasonati di loro, hanno raccolto i frutti degli allenamenti con il loro Formatore Antonino Cilione, che si è detto fiero dei suoi giovani talenti. A conclusione del campionato, fra gli altri è stata premiata anche Viola Coppolino in qualità di partecipante più giovane dell’intera manifestazione.