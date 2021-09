Pantelleria, colora la spiaggia del Lago di Venere per una rappresentazione artistica: 60enne denunciata dai carabinieri

29 Settembre 2021 16:39

Una donna di 60 anni imbratta la spiaggia del Lago di Venere con delle sostanze coloranti per realizzare una rappresentazione artistica: denunciata dai carabinieri

Il colore dorato della sabbia è diventato azzurrino e no, non c’entra il riflesso dell’acqua circostante. Una donna di 60 anni ha imbrattato la spiaggia del Lago di Venere a Pantelleria con delle sostanze coloranti, per realizzare una rappresentazione artistica. La signora, di origini milanesi, è stata identificata dai carabinieri e denunciata per il reato di deturpamento di bellezza naturale. L’episodio risale allo scorso 21 settembre. La donna avrebbe utilizzato una serie di coloranti che hanno deturpato un lembo di spiaggia: il colorante era formato da pigmenti appartenenti alle cosiddette porporine, utilizzati come prodotti vernicianti nella decorazione e nell’hobbistica. La donna dovrà risarcire di tasca propria la spesa per il ripristino dello stato dei luoghi.