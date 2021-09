6 Settembre 2021 10:38

10eLotto, la fortuna si ferma in Calabria: vinti 100mila euro a Delianuova, 17.500 euro a Cirò Marina

La fortuna si ferma a Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, con una doppietta al 10eLotto da 100mila euro: con due puntate da 2 euro ciascuna, riporta Agipronews, sono stati centrati due 9 Oro da 50mila euro. Si festeggia anche a Cirò Marina, in provincia di Crotone, con un’altra doppietta da 17.500 euro, realizzata con un 8 Oro da 10mila euro e con un 6 Oro da 7.500. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,9 miliardi dall’inizio dell’anno.