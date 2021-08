Delusione Italia, gli azzurri del volley fuori dalle Olimpiadi! L’Argentina si impone al tie-break

3 Agosto 2021 12:43

L’Italia del volley abbandona le Olimpiadi di Tokyo, a sorpresa, ai quarti di finale: gli azzurri vengono sconfitti al tie-break 12-15 dall’Argentina

A pochi minuti dall’eliminazione dell’Italbasket, arriva un’altra brutta notizia per lo sport azzurro a squadre: anche l’Italvolley maschile deve abbandonare le Olimpiadi. Ma se gli azzurri della pallacanestro sono usciti a testa alta contro una super Francia, quelli della pallavolo hanno qualcosa da rimproverarsi per aver gettato al vento una qualificazione possibile contro l’Argentina (25-21 / 23-25 / 22-25 / 25-14 / 12-15). Sudamericani tosti, mai domi, sempre pronti a lottare su ogni pallone. Italia che ogni tanto spegne la luce e rischia tanto. Il blackout decisivo arriva nel momento in cui è vietato sbagliare, il tie-break finale: dopo il 3-3 iniziale Juantorena permette agli azzurri di mettere la freccia per il doppio vantaggio del 7-5 che si tramuta in 8-6 al cambio campo, poi il ribaltone dell’albiceleste che si rimonta sul 10-12, mantiene due punti di vantaggio e chiude 12-15.