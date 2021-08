Volley Reghion, prosegue senza sosta il mercato: arriva Federica Martino

17 Agosto 2021 10:28

Volley Reghion, ecco il nuovo opposto Federica Martino

Senza sosta il mercato della Volley Reghion. La società biancoblu ha ingaggiato Federica Martino. Lametina di nascita, la Martino inizia a giocare proprio nella propria città natale, prima nella Lamezia Volley e poi per la Yamamay, disputando anche un campionato under 18 in prestito al Gallico. Reduce dalle ultime tre stagioni con la maglia della Kermes Spezzano Albanese, ha deciso senza tentennamenti di accettare la proposta della società reggina. Dunque un altro tassello che si aggiunge all’organico che pian piano verrà assemblato in queste settimane per poi iniziare la preparazione che porterà all’inizio di campionato il 16 ottobre, che vedrà la Volley Reghion inserita nel Girone O insieme alle compagini calabresi di Vibo, Crucoli, e Crotone.

Le prime dichiarazioni di Federica Martino: “Sono davvero onorata di far parte di questa squadra. Conosco Zino da quando ero piccola e appena mi è arrivata la sua chiamata ho subito detto di sì senza alcun tentennamento perché per me Reggio è come una seconda famiglia. Non vedo l’ora di iniziare quest’esperienza e di conoscere le mie nuove compagne, mister e società. Darò il mio meglio per ripagare la fiducia che la società ha risposto nei miei riguardi e di non deludere le loro aspettative. Sicuramente sarà un campionato molto competitivo ma sono sicura che questa squadra darà delle grandi soddisfazioni”.